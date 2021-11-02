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كابُل: 19 قتيلا وعشرات الجرحى بتفجيرين قرب مستشفى عسكري

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 12:23

كابُل: 19 قتيلا وعشرات الجرحى بتفجيرين قرب مستشفى عسكري
انفجار في مسجد في قوندوز في شمال أفغانستان، الشهر الماضي (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قال مصدر أمني أفغاني إن 19 قتيلا ونحو 50 جريحا سقطوا في تفجيرين وقعا قرب مستشفى عسكري في العاصمة كابل اليوم، الثلاثاء، حسبما نقلت عنه قناة الجزيرة. وقال مسؤول في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس إنه "تم نقل 19 جثة ونحو 50 جريحا الى المستشفيات في كابول".

ودوى انفجاران وتلاه إطلاق نار قرب مستشفى سارادار محمد داود خان العسكري في وسط كابول، صباح اليوم، ما تسبب بسقوط ضحايا، على ما أفاد شهود ومسؤولون من طالبان.

وقال مسؤول من طالبان لوكالة فرانس برس إنه "بحسب معلوماتنا الأولية، وقع انفجار عند مدخل المستشفى العسكري وانفجار آخر قرب المستشفى".

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية، قاري سيد خوستي، بأن "الانفجار تسبب بوقوع ضحايا".

وأكد مصدر طبي في المستشفى "أنا داخل المستشفى، سمعنا دوي انفجار قوي عند مستوى نقطة التفتيش ألأولى للمستشفى وأسمع إطلاق نار".

ويعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية الى 3 تشرين الأول/اكتوبر، حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد ايد غاه في كابول، في هجوم تبناه تنظيم "داعش".

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد تعرض لهجوم في آذار/مارس 2017، شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم "داعش" وأوقعت نحو مئة قتيل.

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#أفغانستان
#كابل
#مستشفى عسكري
#انفجار
#قتلى

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