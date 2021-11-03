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إصابة شاب في جريمة إطلاق نار برهط

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 14:43

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار برهط
من مكان الجريمة برهط، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بمدينة رهط، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 14:13 حول مصاب في رهط، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ وصفت حالته بالمتوسطة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#النقب
#رهط
#العنف والجريمة

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