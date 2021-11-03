إصابة خطيرة لعامل بمصنع وسط البلاد

أصيب شخص، يبلغ 62 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بأحد المصانع في مدينة بيتح تكفا، وسط البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 12:29 حول عامل أصيب خلال عمله بمصنع في بيتح تيكفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في يده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.