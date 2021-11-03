  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة خطيرة لعامل بمصنع وسط البلاد

تاريخ النشر: 03/11/2021 - 13:55

إصابة خطيرة لعامل بمصنع وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، يبلغ 62 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل بأحد المصانع في مدينة بيتح تكفا، وسط البلاد، اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 12:29 حول عامل أصيب خلال عمله بمصنع في بيتح تيكفا، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة في يده".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

هذا، ومما يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#وسط البلاد
#حوادث العمل
#مصانع
#عمال

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم منزل في حورة ومواجهات في بير الحمام
هدم منزل في حورة ومواجهات في بير الحمام

2021-11-03

يافة الناصرة: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر
يافة الناصرة: الأسير موفق عروق مهدد بفقدان البصر

2021-11-03

النقب: تحذيرات من شروط الاعتراف بقرى مسلوبة الاعتراف
النقب: تحذيرات من شروط الاعتراف بقرى مسلوبة الاعتراف

2021-11-03

الأكثر قراءة

وفاة الفنان السوري صباح فخري

وفاة الفنان السوري صباح فخري

2021-11-02
إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

2021-11-02
تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

تطورات في ملف جريمة قتل ميسر عثمان من حيفا

2021-11-02
في وداع قلعة الطرب... صباح فخري | آراء

في وداع قلعة الطرب... صباح فخري | آراء

2021-11-02
العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح

العائلات المقدسية في الشيخ جراح ترفض مقترح "التسوية"

2021-11-02