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مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 10:02

مصرع شاب من عرابة في حادث طرق
ضحية الحادث مراد شلش
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب مراد فريد شلش (25 عاما) من مدينة عرابة البطوف مصرعه متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها في حادث طرق وقع على الشارع المؤدي بين عرابة وسخنين، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة 'آشر' تلقى بلاغا حوالي الساعة 08:52 عن حادث طرق في سخنين، واضطر الطاقم الطبي الذي وصل إلى مكان الحادث لإقرار وفاة المصاب (25 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة".

وقال المسعف اياد سليمان إن "الحديث يدور عن حادث طرق صعب جدا. سائق الدراجة النارية كان فاقدا للوعي على جانب الشارع، وأصيب بجروح خطيرة جدا، أجرينا فحوصات طبية أولية له، وتبين أنه فارق الحياة".

من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)

واستدعيت الشرطة إلى مكان حادث، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وجمع الأدلة والبينات.

ووفقا للشرطة فإن "الحادث وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية على شارع 805، شارع عرابة - سخنين".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 306 أشخاص بينهم 86 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم أمس 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

بودكاست عرب 48

#عرابة
#سخنين
#حوادث الطرق
#دراجات نارية
#مراد فريد شلش

مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

مصرع شاب من عرابة في حادث طرق

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