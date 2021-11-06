الصحة الفلسطينية: 4 وفيات بكورونا و115 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، تسجيل 4 وفيات و115 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الأخيرة، مقابل تسجيل 424 حالة تعافٍ.

وأكدت وزيرة الصحة، مي كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية، أن الوفيات الأربع سجلت في قطاع غزة، فيما لم تسجل أي وفيات في محافظات الضفة.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: بيت لحم - 7، أريحا والأغوار - 2، الخليل - 7، سلفيت - 1، رام الله والبيرة - 8، قلقيلية - 1، جنين - 4، طولكرم - 1، نابلس - 2، قطاع غزة - 82.

وذكرت الوزارة أن الحالات الجديدة سجلت في أعقاب إجراء 1387 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس.

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 57 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 85 مصابا، بينهم 9 مصابين على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يتعلق بحملة التطعيم، أوضحت أنها شملت حتى هذه المرحلة 2,677,972 جرعة، بينها 1,949,706 في الضفة، و728,266 في قطاع غزة.