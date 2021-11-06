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مصرع 5 أشخاص في حادث طرق بالضفة

تاريخ النشر: 06/11/2021 - 02:00

مصرع 5 أشخاص في حادث طرق بالضفة
من مكان الحادث
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي 5 أشخاص مصارعهم متأثرين بجروحهم الخطيرة في حادث طرق على شارع 60 جنوب مدينة نابلس، فجر اليوم السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 00:21 حل حادث طرق بين مركبتين على شارع 60، وأقر الطاقم الطبي وفاة 5 مصابين متأثرين بجروحهم الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين أن "الحديث حول حادث طرق مروع، 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم كانوا فاقدين للوعي وجرى إقرار وفاتهم في المكان، بالإضافة إلى رجل وامرأة لقوا مصرعيهما من جراء الحادث أيضا".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث؛ فيما لم تعرف بعد هوية الضحايا.

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#حوادث الطرق
#نابلس
#الضفة

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