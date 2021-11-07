مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق بالنقب

لقي شخص، يبلغ 47 عاما من العمر، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على شارع 40 بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:26 حول حادث طرق بين مركبة ودراجة نارية على شارع 40، وأقر الطاقم الطبي وفاة شخص متأثرا بجروحه الخطيرة".

وذكر أحد المضمدين أنه "مع وصولنا إلى مكان الحادث شاهدنا سائق الدراجة النارية وسط الشارع وهو فاقد للوعي ويعاني من جروح حرجة، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته في المكان".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 312 شخصا بينهم 88 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 حتى اليوم.