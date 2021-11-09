الناصرة: إصابة مسنّة بإطلاق نار

أُصيبت مسنّة تبلغ من العمر 74 عاما بجراح بين المتوسطة والطفيفة، جرّاء تعرّضها لإطلاق نار في مدينة الناصرة، قبيل انتصاف ليل الثلاثاء.

وذكرت الشرطة في بيان، أن المرأة أُصيبت حينما كانت تتواجد في منزلها في المدينة. ونُقِلت بعيد ذلك إلى مشفى "رامبام" في مدينة حيفا، لاستكمال تلقّي العلاج.

وأوضحت الشرطة أن المسنّة لم تكن المستهدَفة، إذ قالت إن "الخلفية على الأرجح تتعلّق بديون ماليّة لقريبٍ لها يسكن بالقرب منها".

وذكر بيان الشرطة، أن عناصر منها وصلوا إلى المكان، وفتحوا تحقيقا في الجريمة و"تم اعتقال اثنين من المشتبه بهما".

ووفق البيان، فإن أحد المعتقليْن، هو سجين يبلغ من العمر 28 عاما، ويقضي إجازة، فيما يبلغ الآخر 22 عاما من عمره.