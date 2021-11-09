إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

شبّ حريق هائل اليوم، الثلاثاء، في سيارات ومنطقة حرشية في جبال الكرمل بالقرب من جامعة حيفا؛ دون الإبلاغ عن وقوع إصابات بشرية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن ألسنة النار طالت 4 سيارات خصوصية بينما كانت مركونة على هامش الشارع وامتدت نحو منطقة حرشية في المكان.

وأشارت التحقيقات إلى أن الحريق اندلع بعد إضرام النار في السيارات عمدا.

اندلاع حريق بسيارات وحرش في جبال الكرمل

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واستدعيت طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وعملت على إخماد ألسنة النار ومنع امتدادها وانتشارها باتجاه الجامعة والمناطق المأهولة والأحراش في المكان حتى السيطرة عليها.

وفي أعقاب الحريق، أغلقت الشرطة مفرق "دينيا" باتجاه الجامعة وشارع 672 الرابط بين عسفيا والجامعة أمام حركة السير؛ ودعت السائقين إلى اتباع طرق بديلة.

هذا، وفتحت الشرطة التحقيق في ملابسات إضرام النار، دون الإبلاغ عن الخلفية أو اعتقال أي مشتبه به.