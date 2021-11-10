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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 12:55

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو وسط البلاد
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، يبلغ 39 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث عمل، وسط البلاد، صباح اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:58 حول عامل سقط من علو 3 أمتار خلال أعمال ترميم في منزل بالمجلس الإقليمي ’دروم هشارون’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ عانى جروحا خطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات عمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة ومناطق الـ48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات وحتى النقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى غياب وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#حوادث العمل
#وسط البلاد

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