  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

التلفزيون الإيراني: انفجار في محطة لتوزيع الغاز السائل غرب طهران

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 18:05

التلفزيون الإيراني: انفجار في محطة لتوزيع الغاز السائل غرب طهران
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بحدوث انفجار فى إحدى محطات توزيع الغاز السائل في مدينة كرج في محافظة البرز، غرب طهران.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتهامات التي وجهتها السلطات الإيرانية، لدولة أجنبية (لم تسمها) بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الواسع النطاق الذي استهدف محطات التزود بالوقود المدعوم، مما تسبب في طوابير طويلة في المحطات، قبل أسبوعين.

وأعلنت اللجنة العليا للفضاء الافتراضي التابعة للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الثلاثاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن تعرّض الأنظمة الإلكترونية لمحطات الوقود لهجوم سيبراني.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الهجوم تسبب بتعطل محطات تعبئة الوقود في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، وتوقفها عن العمل، بسبب خلل فني أصاب الأنظمة الإلكترونية الخاصة بشبكة توزيع المحروقات.

بودكاست عرب 48

#التلفزيون الإيراني
#محافظة البرز
#طهران

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تونس: مطالَبة بخارطة طريق تنهي الأزمة... والمحاكم العسكريّة تستهدف المدنيين
تونس: مطالَبة بخارطة طريق تنهي الأزمة... والمحاكم العسكريّة تستهدف المدنيين

2021-11-10

مهاجرون على بوابات أوروبا: اتهامات لبيلاروس بممارسة "إرهاب دولة"
مهاجرون على بوابات أوروبا: اتهامات لبيلاروس بممارسة "إرهاب دولة"

2021-11-10

3.5 ملايين لاجئ أفغاني ينزحون إلى إيران
3.5 ملايين لاجئ أفغاني ينزحون إلى إيران

2021-11-10

الأكثر قراءة

"وكيل سري" يوقع بتجار أسلحة في المجتمع العربي

2021-11-09
إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت

إطلاق سراح أشقاء القتيلة عباهرة من عرّابة: الشرطة تبنّت "رواية جزئية"

2021-11-09
تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها

تحليل: أزمة NSO تكشف عن علاقات تشوبها "الريبة" بين واشنطن وتل أبيب

2021-11-09
إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

إضرام النار بسيارات قرب جامعة حيفا عمدا

2021-11-09
غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

غزة: 3 أحكام بالإعدام لمتخابرين وتجار مخدرات

2021-11-09