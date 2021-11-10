التلفزيون الإيراني: انفجار في محطة لتوزيع الغاز السائل غرب طهران

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، بحدوث انفجار فى إحدى محطات توزيع الغاز السائل في مدينة كرج في محافظة البرز، غرب طهران.

ويأتي ذلك في أعقاب الاتهامات التي وجهتها السلطات الإيرانية، لدولة أجنبية (لم تسمها) بالوقوف وراء الهجوم السيبراني الواسع النطاق الذي استهدف محطات التزود بالوقود المدعوم، مما تسبب في طوابير طويلة في المحطات، قبل أسبوعين.

وأعلنت اللجنة العليا للفضاء الافتراضي التابعة للمجلس الأعلى للفضاء السيبراني، الثلاثاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن تعرّض الأنظمة الإلكترونية لمحطات الوقود لهجوم سيبراني.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الهجوم تسبب بتعطل محطات تعبئة الوقود في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، وتوقفها عن العمل، بسبب خلل فني أصاب الأنظمة الإلكترونية الخاصة بشبكة توزيع المحروقات.