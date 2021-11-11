استقالة ثلاثة رؤساء أقسام في الموساد

قدّم رؤساء ثلاثة أقسام مركزية في الموساد استقالاتهم على إثر تعديلات في هيكلة الجهاز يجريها رئيسه الجديد، دافيد برنياع، بحسب ما كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الخميس.

والأقسام التي استقال رؤساؤها هي: قسم التكنولوجيا، قسم الحرب على الإرهاب، وقسم "تسوميت"، المسؤول عن تشغيل العملاء.

وأضافت القناة أن رئيس "الحرب الإستراتيجية" في الموساد يعتزم تقديم استقالته، أيضًا.

ودخل رئيس الموساد الحالي إلى منصبه في أيار/مايو الماضي، باختيار رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو.

وشغل برنياع (56 عاما) منصب نائب لرئيس الموساد منذ العام 2019، وعرف حتى اليوم بالكنية "د’ - داليت" (حرف الدال باللغة العبرية).

وخدم برنياع في وحدة كوماندوز النخبة الإسرائيلي "سرية هيئة الأركان العامة" وتولى عدة مناصب في أقسام الموساد.

وجاء في بيان رسمي صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن برنياع حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال في مجال التمويل من جامعة نيويورك، وعمل كمدير أعمال رفيع في بنك استثماري في إسرائيل.

والتحق برنياع بالموساد عام 1996، وشارك في دورة إعداد ضباط التجميع (تجنيد الجواسيس) وتم تعيينه في قسم العمليات، وشغل بعد تولى قيادة وحدات العمليات في إسرائيل والخارج.

وبين عامي 2013 - 2019، تولى قيادة فرقة "تسوميت" في الموساد، حيث حصلت الفرقة خلال قيادته لها على جائزة "أمن إسرائيل" في أربع مناسبات مختلفة.

وشارك برنياع في الاتصالات التي قادت إلى اتفاقيات التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل وبين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب