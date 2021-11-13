  2. محليات
  3. أخبار محلية

أم الفحم مدينة "صفراء": إغلاق مدرسة الباطن و20 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 09:41

أم الفحم مدينة "صفراء": إغلاق مدرسة الباطن و20 إصابة جديدة بكورونا
إدارة بلدية أم الفحم في جولة تفقدية للمدارس بظل كورونا (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تقرر، اليوم السبت، إغلاق مدرسة الباطن الابتدائية في مدينة أم الفحم، بدءا من يوم غد الأحد، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وتحولت مدينة ام الفحم، اليوم، إلى اللون الأصفر وفق الشارة الضوئية لجائحة كورونا وبعلامة 4.6، بحسب ما جاء في بيان صدر عن البلدية.

وبحسب البيان فإن ذلك "بسبب ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة".

وأوضحت البلدية أن عدد الحالات النشطة في أم اليوم بلغ 71 إصابة، بعد تشخيص 20 حالة جديدة، صباح اليوم.

ومع ارتفاع الحالة الوبائية، تقرر إغلاق مدرسة الباطن الابتدائية ابتداءً من يوم غدٍ الأحد وحتى يوم الأربعاء المقبل، في ظل إصابة عدد من الطلاب بكورونا وخروج عدد آخر للعزل الصحي.

واتخذ القرار بواسطة وزارتي الصحة والتعليم وبالتشاور مع بلدية ام الفحم وإدارة المدرسة ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، بحسب ما جاء في بيان البلدية.

هذا وناشدت بلدية أم الفحمن في بيانها، الأهالي بعدم إرسال أبنائهم المصابين أو الذين أجروا فحوصات كورونا، إلى المدرسة، قبل ظهور النتائج السلبية لهذه الفحوصات.

بودكاست عرب 48

#مدرسة الباطن
#أم الفحم
#فيروس كورونا

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إخلاء عشرات المنازل وإغلاق طرقات: حرائق في الجليل وجبال القدس وقرب كفر قاسم
إخلاء عشرات المنازل وإغلاق طرقات: حرائق في الجليل وجبال القدس وقرب كفر قاسم

2021-11-13

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2021-11-13

حريق هائل بين طمرة وكابول
حريق هائل بين طمرة وكابول

2021-11-12

الأكثر قراءة

تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي

تقرير: حلف إسرائيلي – خليجي ضد إيران مقابل الموقف الأميركي

2021-11-12
جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت

جورج قرداحي: أنا جاهز للاستقالة إذا توفّرت "ضمانات" 

2021-11-12
بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: صدام حول إيران؟

بينيت ولابيد لن يلتقيا مبعوث بايدن: صدام حول إيران؟

2021-11-12
شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

شقيب السلام: مصرع شاب في حادث انقلاب دباب

2021-11-12
مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب

مستشفى في سخنين: حلم الأهالي وتهميش الحكومة للعرب

2021-11-12