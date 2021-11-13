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حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 07:10

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة
توضيحية (Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

يكون الجو، اليوم السبت، غائما وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد، الأحد، يكون الجو صافيا إلى غائم جزئي وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في المناطق الشرقية.

وتكون الرياح، الأحد، جنوبية شرقية إلى شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مع هبات قوية مثيرة للغبار أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، بعد غد، الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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#حالة الطقس
#الأحوال الجوية
#طقس فلسطين
#الأرصاد الجوية

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