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هبوط اضطراري في فرنسا لطائرة كانت متوجهة من نيويورك لتل أبيب

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 14:20

هبوط اضطراري في فرنسا لطائرة كانت متوجهة من نيويورك لتل أبيب
تصوير شاشة لأحد المواقع التي تتعقب الرحلات الجوية
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

هبطت طائرة أقلعت من نيويورك وكانت متوجهة إلى تل أبيب، اضطراريا في فرنسا، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، عصر اليوم، السبت.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الطائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية (American Airlines) وعلى متنها 150 مسافرا معظمهم إسرائيليين.

وعُلم أن الطائرة أقلعت من مطار مطار جون إف كينيدي الدولي باتجاه مطار بن غوريون في اللد، قبل أن تضطر للهبوط اضطراريا في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.

وتبين لاحقا أن إعلان حالة الطوارئ في الطائرة وقرار الهبوط اضطراريا في باريس، اتخذ في أعقاب شعور أحد ركابها بالإعياء والمرض.

ومن المتوقع أن تُستأنف رحلة الطائرة المقررة إلى تل أبيب، في وقت لاحق، مساء اليوم.

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#تل أبيب
#فرنسا
#القدس

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