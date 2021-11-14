إصابة حرجة في حادث طرق قرب الناعورة

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق على شارع 71 بالقرب من بلدة الناعورة بمنطقة مرج ابن عامر، اليوم الأحد.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تعرف بعد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:42 حول حادث طرق على شارع 71 بمحاذاة ’بيت هشيطاة’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.