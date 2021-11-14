  2. محليات
  3. أخبار محلية

إصابة حرجة في حادث طرق قرب الناعورة

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 14:23

إصابة حرجة في حادث طرق قرب الناعورة
من مكان الحادث (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شخص، في الستينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق على شارع 71 بالقرب من بلدة الناعورة بمنطقة مرج ابن عامر، اليوم الأحد.

وحسب التفاصيل المتوفرة، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية، لأسباب لم تعرف بعد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 13:42 حول حادث طرق على شارع 71 بمحاذاة ’بيت هشيطاة’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لمصاب عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، بواسطة مروحية طبية إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج وهو فاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#مرج ابن عامر

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إدانة شرطي بارتكاب أفعال مخلة بالحياء ضد امرأة بالقدس
إدانة شرطي بارتكاب أفعال مخلة بالحياء ضد امرأة بالقدس

2021-11-14

الحريق في ترشيحا: أضرار جسيمة وشكوك بإضرام النار عمدا
الحريق في ترشيحا: أضرار جسيمة وشكوك بإضرام النار عمدا

2021-11-14

إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد
إصابة سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

2021-11-14

الأكثر قراءة

إخلاء منازل وإغلاق طرقات: اندلاع 234 حريقا خلال ساعات

إخلاء منازل وإغلاق طرقات: اندلاع 234 حريقا خلال ساعات

2021-11-13
السودان: 5 قتلى بالاحتجاجات ضد الانقلاب ومئات الإصابات

السودان: 5 قتلى بالاحتجاجات ضد الانقلاب ومئات الإصابات

2021-11-13
التنسيق الأمني لا يشفع

التنسيق الأمني لا يشفع

2021-11-13
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة

2021-11-13
الأسير كايد الفسفوس

الأسير كايد الفسفوس "يقترب من الموت المفاجئ"

2021-11-13