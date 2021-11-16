بينيت: إسرائيل ستدافع عن نفسها.. بغض النظر عن مفاوضات فيينا

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل "قلقة" من عدم إبداء المجتمع الدولي "ما يكفي من الصلابة إزاء الانتهاكات الإيرانية"، مهددا بأن إسرائيل "ستدافع عن نفسها بقواها الذاتية" في مواجهة إيران، "بغض النظر" عن نتائج مفاوضات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.

فيما دعا وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، العالم إلى "التحرك ضد إيران"، مشددا على أن "إسرائيل ستواصل العمل على كافة الجبهات، خصوصا الشمالية".

جاء ذلك في أعقاب جلسة لتقييم الأوضاع عقدها بينيت وغانتس ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، خلال جولة تفقدية للتدريبات التي أجرتها تشكيلة "غاعش" العسكرية (مفرزة عسكرية تضم وحدات من أسلحة مختلفة في الجيش) التابعة للقيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي.

وقال بينيت: "نحن نتعامل مع إيران ووكلائها في لبنان وسورية؛ بغض النظر عما سيحدث بين إيران والدول العظمى، ونحن بالتأكيد قلقون من حقيقة عدم إبداء ما يكفي من الصلابة إزاء الانتهاكات الإيرانية، ستدافع إسرائيل عن نفسها بقواها الذاتية".

وشمل التدريب العسكري، مناورة في تضاريس جبلية وخوض القتال في المناطق المأهولة، بمشاركة نحو 3 آلاف جندي يتبعون لألوية "غولاني"، والمدرعات، والمدفعية، وألوية الاحتياط، إلى جانب شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") وسلاح الجو في الجيش الإسرائيلي.

ونقل بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة، عن بينيت، قوله: "تمت المصادقة على ميزانية الدولة مما يُعتبر أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للجيش على نحو خاص، إذ بات قادرًا على التخطيط لتوزيع الموارد بشكل صحيح، والتدرب بشكل مستمر ومكثف واستثمار كل ما يلزم من أجل الاستعداد للحرب القادمة".

وأضاف "يخوض الجيش حاليًا التدريبات على نطاق واسع جدًا وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة القتالية، كما ويستعد أيضًا للقيام بمناورة أرضية في أي مكان. إن التحديات الأمنية تحيط بنا وهدفنا هو استغلال فترات الهدوء النسبي لبناء القوة. لذا، نستعد للسيناريوهات المختلفة، سواء على مسافة قريبة أو بعيدة عنا".

وتابع "نحن نتعامل مع إيران ووكلائها في لبنان وسورية. وبغض النظر عما سيحدث بين إيران والدول العظمى، ونحن بالتأكيد قلقون من حقيقة عدم إبداء ما يكفي من الصلابة إزاء الانتهاكات الإيرانية، ستدافع إسرائيل عن نفسها بقواها الذاتية".

بدوره، قال غانتس: "نحن نتابع ما يجري في كافة الساحات. ونركز على الساحة الشمالية"، وأضاف "هذه الأيام نشاهد السياسة الإيرانية سواء داخل إيران في سياق الملف النووي، أو في سياق تعاظمها خارج إيران ونفوذها في سورية ولبنان".

وتابع "يجب على العالم التحرك ضد إيران ويجب على إسرائيل الاستمرار في القيام بما يلزم في أي من الساحات بشكل عام وفي الساحة الشمالية بشكل خاص".