  2. فلسطينيات
  3. أخبار

شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 18:42

شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

استشهد فتى (16 عاما) من مدينة القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة في المدينة، مساء اليوم، الأربعاء، إثر تنفيذه عملية طعن.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة القدس، وأعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن، كما أقر الاحتلال في بيان، استشهاد منفذ العملية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الفتى الفلسطيني الذي لم تعرف هويته بعد، قرب "الهوسبيس"، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وشرعت قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين في باب العامود، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، وذلك بعد أن أغلقت بابي العامود والساهرة، ومنعت الدخول والخروج من البلدة القديمة.

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن مجندة في وحدة "حرس الحدود" الشرطية أصيبت وهي بحالة متوسطة، فيما أصيب مجند آخر بجراح طفيفة من جراء تعرضهما للطعن.

وأصاف البيان أن "حراسا مدنيين وعناصر من القوات المتواجدة في المكان، حيّدوا المنفذ بواسطة إطلاق النار الحي باتجاهه". وأضاف أنه "تم استدعاء تعزيزات شرطية كبيرة إلى المكان".

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها تقلت بلاغا عن "إصابة شابين في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس".

وأضافت أن طواقهما "قدمت الرعاية الطبية ونقلت إلى مستشفى ‘هداسا هار هتسوفيم‘ شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في حالة "متوسطة"، وشابا يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا في حالة طفيفة".

وتابعت الطواقم الطبية الإسرائيلية: "تم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن".

بودكاست عرب 48

#القدس المحتلة
#الاحتلال الإسرائيلي
#عملية طعن
#زعم تنفيذ عملية طعن
#إصابة شاب
#إصابة فلسطيني

شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي طرق بالضفة
مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي طرق بالضفة

2021-11-17

رام الله: مستوطنون يقتحمون "رأس الجبل" ويعتدون على مركبات الفلسطينيين
رام الله: مستوطنون يقتحمون "رأس الجبل" ويعتدون على مركبات الفلسطينيين

2021-11-17

مطالب فلسطينية بإلغاء الاجتماعات مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة
مطالب فلسطينية بإلغاء الاجتماعات مع سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة

2021-11-17

الأكثر قراءة

جريمة القتل بجلجولية:

جريمة القتل بجلجولية: "المرحوم لم يكن مقصودا وإنما شخص آخر"

2021-11-16
مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

مقابل الشيكل: اليورو يهوي لأدنى مستوى في 20 عاما والدولار دون 3.1

2021-11-16
أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

أمطار في نهاية الأسبوع: منخفض جوي ينهي ثمانية أشهر من الجفاف

2021-11-16
حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات: تفاصيل جديدة!

حارسة مرمى منتخب إيران للسيدات: تفاصيل جديدة!

2021-11-16
اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

اعتقالات ومصادرة أموال وسيارات في كفر مندا

2021-11-16