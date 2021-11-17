شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

استشهد فتى (16 عاما) من مدينة القدس المحتلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في البلدة القديمة في المدينة، مساء اليوم، الأربعاء، إثر تنفيذه عملية طعن.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، البلدة القديمة في مدينة القدس، وأعلنت عن إصابة اثنين من عناصرها في عملية طعن، كما أقر الاحتلال في بيان، استشهاد منفذ العملية.

#القدس: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم تنفيذ عملية طعن pic.twitter.com/LiqD0NXjUT — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2021

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص على الفتى الفلسطيني الذي لم تعرف هويته بعد، قرب "الهوسبيس"، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وشرعت قوات الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين في باب العامود، بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية، وذلك بعد أن أغلقت بابي العامود والساهرة، ومنعت الدخول والخروج من البلدة القديمة.

#القدس: الاحتلال يغلق #البلدة_القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره طعنا pic.twitter.com/Ssc8gbpYcw — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2021

وجاء في بيان صدر عن شرطة الاحتلال أن مجندة في وحدة "حرس الحدود" الشرطية أصيبت وهي بحالة متوسطة، فيما أصيب مجند آخر بجراح طفيفة من جراء تعرضهما للطعن.

وأصاف البيان أن "حراسا مدنيين وعناصر من القوات المتواجدة في المكان، حيّدوا المنفذ بواسطة إطلاق النار الحي باتجاهه". وأضاف أنه "تم استدعاء تعزيزات شرطية كبيرة إلى المكان".

#القدس: الاحتلال يغلق #البلدة_القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره طعنا pic.twitter.com/rGm2qCMb9T — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2021

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها تقلت بلاغا عن "إصابة شابين في عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس".

وأضافت أن طواقهما "قدمت الرعاية الطبية ونقلت إلى مستشفى ‘هداسا هار هتسوفيم‘ شابة تبلغ من العمر 20 عامًا في حالة "متوسطة"، وشابا يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا في حالة طفيفة".

تقارير إسرائيلية تتحدث عن جريحين من شرطة الاحتلال في عملية طعن في #البلدة_القديمة و"إطلاق النار على المنفذ" pic.twitter.com/oqSHkto34Q — موقع عرب 48 (@arab48website) November 17, 2021

وتابعت الطواقم الطبية الإسرائيلية: "تم تحييد المهاجم من قبل قوات الأمن".