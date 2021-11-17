تقرير: واشنطن بحثت مع إسرائيل إمكانية إبرام "اتفاق مرحلي" مع إيران

فحصت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، موقف الحكومة الإسرائيلية، من إمكانية إبرام واشنطن والقوى العظمى، "اتفاق مرحلي" مع إيران يضمن تقييد تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مرتفعة، في محاولة لكسب المزيد من الوقت للمفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

جاء ذلك بحسب ما كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي، نشر مساء الأربعاء، نقلا عن ثلاثة مصادر إسرائيلية وأميركية مطلعة (لم يسمها)؛ وقال التقرير إن المقترح الأميركي طرح لأول مرة خلال مباحثات أجراها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، مع نظيره الأميركي، جيك سوليفان.

وأوضح التقرير أن إسرائيل أبدت تحفظها على المقترح الأميركي الذي جاء في سياق "عصف ذهني" و"مناقشة أفكار أولية مختلفة"، خلال الجلسة عقدت لبحث "الخطوات المقبلة" للتعامل مع الملف النووي الإيراني بين الجانبين الأميركي والإسرائيلي؛ وشدد التقرير على أن المقترح لا يعبر عن تغيير في الموقف الأميركي بأن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل عودة للالتزام بكامل بنود الاتفاق النووي.

وذكر مصدران أميركيان أن فكرة "الاتفاق المؤقت" التي مررها مستشار الأمن القومي الأميركي، طرحها بالأساس "أحد حلفاء واشنطن الأوروبيين" المنخرط في محادثات فيينا الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وأنها ليست فكرة أميركية.

وبحسب التقرير، فإن حجة صاحب الادعاء بضرورة عقد اتفاق مرحلي مع طهران هي أن برنامج إيران النووي قد أحرز تقدمًا دراماتيكيًا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء 60% الأمر الذي يقرّب طهران نظريًا من التخصيب بمستوى 90% الذي يسمح بالاستخدام العسكري لليورانيوم المخصب.

وأضاف المصدران الأميركيان أن الفكرة هي أنه مقابل ضمان تجميد أجزاء من البرنامج النووي الإيراني، مثل تخصيب اليورانيوم حتى 60%، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها سيحررون الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الأوروبية أو يسمحون لإيران بشراء بعض السلع التي يتعذر عليها شراؤها بسبب العقوبات التي أعادت فرضها الإدارة الأميركية السابقة على طهران.