إصابة طالب في شجار بمدرسة في إكسال

أصيب طالب (17 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لاعتداء في إحدى المؤسسات التعليمية بقرية إكسال، ظهر اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن الطواقم الطبية استُدعيت إلى إحدى المؤسسات التعليمية في إكسال، وقدمت العلاجات الأولية لفتى (17 عاما) في المكان، ونقلته بسيارة الإسعاف، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا وهو بحالة متوسطة، ويعاني من إصابات متفاوتة في الجزء العلوي من جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة.

يذكر أن أعمال العنف والجريمة التي تضرب المجتمع العربي، في الآونة الأخيرة، وصلت إلى أروقة مدارس ومؤسسات تعليمية وطالت بعض المربين والطلاب.