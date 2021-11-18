الأسير الأعرج يعلّق إضرابه عن الطعام.. و4 أسرى مستمرّون

علّق الأسير علاء الأعرج، اليوم، الخميس، إضرابه عن الطعام بعد إلغاء اعتقاله الإداري.

وأضرب الأعرج عن الطعام منذ 103 أيّام، احتجاجًا على اعتقاله الإداري، وتراجعت صحّته بشكل كبير للغاية منذ ذلك الحين.

والأسير الأعرج (34 عاما) من بلدة عنبتا بطولكرم، ويقبع في سجن "عيادة الرملة"، ويُنقل إلى المستشفيات الإسرائيلية بشكل متكرر نتيجة الوضع الصحي الخطير الذي وصل له، ويعاني من هزال وضعف شديدين، وأوجاع في كافة أنحاء الجسد، وصعوبة في الحركة، وفقدان متكرر للوعي.

ويستمرّ أربعة أسرى في الإضراب عن طعامهم احتجاجًا على اعتقالاتهم الإدارية، وهم كايد الفسفوس منذ 126 يومًا، وهشام أبو هواش منذ 93 يوما، وعياد الهريمي منذ 56 يوما، ولؤي الأشقر منذ 38 يوما.

وأكدت مؤسسات حقوقيّة فلسطينيّة أن تعنت سلطات الاحتلال إزاء قضية الأسرى المضربين، وعدم الاستجابة لمطلبهم الإنساني والعادل بوضع حد لاعتقالهم والإفراج عنهم، يعكس وجود قرار رسمي إسرائيلي بإعدامهم وقتلهم.

ويقبع الأسير كايد الفسفوس (32 عاما) من دورا بالخليل في مستشفى "برزلاي"، بوضع صحي خطير، ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية مؤخرا التماسه الرابع، للمطالبة بالإفراج عنه.

وتفيد التقارير الطبية بأن أعراضا بدأت تظهر على الفسفوس قد تعرضه للوفاة المفاجئة، سيما ظهور علامات تشير إلى بداية تجلط في الدم.

وبقبع الأسير هشام إسماعيل أبو هواش (39 عاما) من دورا بالخليل في مشفى سجن الرملة، ويعاني من الهزال والضعف والأوجاع في كافة أنحاء الجسد، وصعوبة في الحركة وفقدان متكرر للوعي.

وأبو هواش معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وخلال إضرابه عن الطعام صدر بحقه أمر اعتقال إداري لـ6 شهور، ليضاف إلى أمري اعتقال مماثلين سابقين.

أما الأسير عياد الهريمي (28 عاما) من بيت لحم، فقد جرى نقله مؤخرا من زنازين سجن "عوفر" إلى سجن "عيادة الرملة"، بعد أن ظهرت عليه أعراض صحية خطيرة.

والهريمي أسير سابق، وخاض في 2016 إضرابا عن الطعام ضد الاعتقال الإداري استمر لمدة 45 يومًا.

ويقبع الأسير لؤي الأشقر (45 عاما) من بلدة صيدا بطولكرم، في زنازين معتقل "الجلمة" في ظروف قاسية للغاية، وبدأ يعاني من تراجع واضح على وضعه الصحي.

وأمضى الاشقر ما يقارب (8 سنوات) بين الاعتقالات الإدارية والمحكوميات، وهو متزوج وأب لثمانية أبناء.