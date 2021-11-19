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الرينة: مصابان في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 19/11/2021 - 18:38

الرينة: مصابان في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شخصان بجروح إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في بلدة الرينة بضواحي الناصرة، مساء الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:07 حول مصابين في حادثة عنف بالرينة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لشخص (42 عاما) وآخر إذ وصفت حالتهما بالمتوسطة".

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#الرينة
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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