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الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 20/11/2021 - 18:22

الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيبت امرأة، تبلغ 35 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بحي الجليل في مدينة الناصرة، مساء السبت.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 17:31 حول إصابة امرأة في حادثة عنف بالناصرة، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية لها إذ عانى جروحا وصفت بالمتوسطة".

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي في الناصرة لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

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#العنف والجريمة
#الناصرة
#إطلاق نار
#حي الجليل

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