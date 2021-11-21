الموت يغيّب الفنّانة سهير البابلي المدرّسة في "مدرسة المشاغبين"

غيّب الموت، اليوم الأحد، الفنانة المصرية سهير البابلي عن عمر ينازه 84 سنة، بعد صراع طويل مع المرض.

جاء ذلك بحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، التي كشفت بأن الراحلة كانت تخضع للعلاج في العناية المركزة في الأيام الماضية، إثر تدهور صحتها.

وتوفيت البابلى بعد فترة قضتها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، جرّاء معاناتها من مضاعفات غيبوبة ألمت بها بسبب مرض السكري، أصيبت بها منذ نحو شهر.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ"، بأن "الفنانة الكبيرة سهير البابلي توفيت داخل إحدى المستشفيات الخاصة (بالقاهرة)".

الفنانة الراحلة، البابلي

وأشارت إلى أن البابلي "تعرضت (قبل أيام) لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفات واحتجازها في الرعاية المركزة".

وقال نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، إنه سيتم تشييع جنازة البابلي، غدا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد شرق القاهرة، بحسب الوكالة.

وفي شباط/ فبراير 1937، ولدت البابلي وطرقت موهبتها أبواب التمثيل عام 1957، ولها رصيد كبير ومتنوع من الأعمال الفنية، من أبرزها على المسرح "ريا وسكينة" (1983)، و"مدرسة المشاغبين" (1973) التي جسدت فيها دور المدرسة عفت عبد الكريم وحققت نسب مشاهدة عالية في مصر والعالم العربي، وفي الدراما "بكيزة وزغلول" (1986)، وسينمائيا "ليلة القبض على بكيزة وزغلول"(1988).

وبعد رحلة فنية كبيرة، اعتزلت البابلي الفن عام 1992، عقب ارتدائها الحجاب، غير أنها عادت للتمثيل بالحجاب، في 2005، من خلال مسلسل "قلب حبيبة".

وظهرت على البابلي الموهبة في سن مبكرة، وبخاصّة أنها كانت تجيد تقليد الممثلين رغم سنّها الصغير.

والتحقت البابلبي بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في الوقت ذاته، وسط تشجيع من والدها الذي تنبأ لها بالنجاح والشهرة.