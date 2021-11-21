تصريح ادعاء ضد 3 مشتبهين باختطاف وابتزاز شاب من عسفيا

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة اليوم، الأحد، تصريح ادعاء عام ضد 3 شبان (18 و19 و21 عاما) من بلدة الفريديس على خلفية ضلوعهم في اختطاف وابتزاز شاب من عسفيا تحت وطأة التهديد.

ومن المزمع أن تقدم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم في الأيام المقبلة؛ كما جرى تمديد اعتقالهم لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضدهم.

ويستدل من تحقيق الشرطة أن "الضحية وأحد المشتبه بهم كانا على معرفة ببعضهما البعض من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، وقام المشتبه به بالتنسيق للقاء الضحية، إذ حضر المشتبهان الآخران إليه، وفي أعقاب ذلك قاموا بخطفه وإجباره على سحب نقود من الصراف الآلي تحت تهديد بالسكين".

وبينّ التحقيق أن "المشتبه بهم قاموا بسرقة بطاقة الائتمان من الضحية وقاموا باستخدامها في عدد من المحال التجارية".