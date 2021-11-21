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مصرع طفل دهسا في كسيفة

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 12:53

مصرع طفل دهسا في كسيفة
(توضيحية - تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي طفل (3 أعوام) مصرعه متأثرا بإصابته الخطيرة إثر تعرضه لحادث دهس في قرية كسيفة بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 11:15 حول طفل أحيل إلى عيادة محلية بكسيفة بعد تعرضه لحادث دهس، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته بعد فشل كافة المحاولات لإنقاذ حياته".

وصرح المضمد ماجد الزبارقة أنه "مع وصولنا إلى العيادة جرى توجيهنا إلى غرفة العلاج التي مكث فيها الطفل وهو فاقد للوعي وعانى جروحا حرجة، وبعد محاولات إنعاشه لم يكن أمامنا سوى إقرار وفاته متأثرا بإصابته".

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 87 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الدهس بالبلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.

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#حوادث الدهس
#كسيفة
#النقب
#أطفال

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