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مصرع عامل في حادث بمصنع في النقب

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 17:06

مصرع عامل في حادث بمصنع في النقب
توضيحية (من الأرشيف)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي عامل (40 عاما) مصرعه، مساء اليوم الإثنين، في حادث وقع في مصنع في منطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر طبية بأن العامل فقد وعيه وأصيب بجراح خطيرة بعد أن علق تحت إطارات عربة حديدية خلال عمله في مصنع.

وأقرت الطواقم الطبية وفاة الضحية إثر فشل محاولات إنعاشه.

ولم تعرف هوية الضحية بعد.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شخصان، في الخمسينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر سقوطهما من علو، خلال عملهما في ورشة بناء في جديدة المكر.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أنه منذ مطلع العام 2021 حتى مطلع الشهر الجاري، بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 58 ضحية، بينهم 32 في فرع البناء.

يُذكر أن حوادث العمل ازدادت خلال الأعوام الأخيرة، الأمر الذي تسبب بمصرع مئات العمال في ورشات العمل، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين من الضفة الغربية وأراضي 48، وعمال أجانب، وذلك في ظل إهمال السلطات والنقابات المهنية لهذه الحوادث وأسبابها، بالإضافة إلى انعدام وسائل الأمان والمراقبة الفعلية لتطبيق شروط السلامة العامة للعمال في أماكن العمل.

بودكاست عرب 48

#حادث عمل
#منطقة النقب
#مصنع

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