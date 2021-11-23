  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 12:46

مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:14 حول حادث انزلاق دراجة نارية في مفرق ’يهود’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش لشاب عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "تل هشومير"، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ومما يذكر أن ضحايا حوادث الطرق من راكبي الدراجات النارية بلغ 81 ضحية منذ مطلع العام الجاري.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 323 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.

بودكاست عرب 48

#حوادث الطرق
#دراجة نارية

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كسيفة: اعتداء على امرأة وحبسها واعتقال والدتها وشقيقها
كسيفة: اعتداء على امرأة وحبسها واعتقال والدتها وشقيقها

2021-11-23

يافا: بلدية تل أبيب تلزم معتصمين بفك الخيام مقابل مساعدتهم
يافا: بلدية تل أبيب تلزم معتصمين بفك الخيام مقابل مساعدتهم

2021-11-23

عرابة: إضراب احتجاجي وتحسن في حالة المديرة المصابة بعيارات نارية
عرابة: إضراب احتجاجي وتحسن في حالة المديرة المصابة بعيارات نارية

2021-11-23

الأكثر قراءة

الشهيد أبو شخيدم في وصيّته: سنوات عمري السابقة كانت استعدادا إيمانيًّا وعسكريًّا

الشهيد أبو شخيدم في وصيّته: سنوات عمري السابقة كانت استعدادا إيمانيًّا وعسكريًّا

2021-11-22
إضراب احتجاجي غدا في مدارس عرابة إثر إصابة مديرة بإطلاق نار

إضراب احتجاجي غدا في مدارس عرابة إثر إصابة مديرة بإطلاق نار

2021-11-22
الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

الاحتلال يعتقل زوجة الشهيد أبو شخيدم فور عودتها من الأردن

2021-11-22
الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

الضفة الغربية: مقتل امرأة طعنا على يد زوجها بكفر نعمة

2021-11-22
مستشار نتنياهو يشهد ضده: إفادة تشمل جميع الملفات

مستشار نتنياهو يشهد ضده: إفادة تشمل جميع الملفات

2021-11-22