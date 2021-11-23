مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق وسط البلاد

لقي شاب، في الثلاثينيات من عمره، مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث انزلاق دراجة نارية وسط البلاد، اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 10:14 حول حادث انزلاق دراجة نارية في مفرق ’يهود’، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش لشاب عانى جروحا حرجة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "تل هشومير"، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

ومما يذكر أن ضحايا حوادث الطرق من راكبي الدراجات النارية بلغ 81 ضحية منذ مطلع العام الجاري.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 323 شخصا بينهم 96 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.