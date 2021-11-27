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مصرع سائق دراجة نارية في حادث بصور باهر

تاريخ النشر: 27/11/2021 - 19:36

مصرع سائق دراجة نارية في حادث بصور باهر
من مكان الحادث (تصوير: نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لقي الشاب حسن عبد الله العباسي (18 عاما) من بلدة سلوان مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة في حادث طرق على الشارع الأميركي بصور باهر في القدس، مساء السبت.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع سائق الأخيرة.

الفقيد حسن العباسي

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا عند الساعة 18:48 حول حادث بين سيارة ودراجة نارية على الشارع الأميركي باتجاه صور باهر بالقدس، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاة سائق الدراجة النارية متأثرا بجروحه".

كما قدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية لثلاثة مصابين وصفت حالتهم بالطفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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#حوادث الطرق
#سلوان
#القدس
#صور باهر

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