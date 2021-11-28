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مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

تاريخ النشر: 28/11/2021 - 09:33

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة
قلنسوة، صباح اليوم (عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، تعرض شاب وهو داخل سيارته لإصابة بعيارات نارية أطلقها أفراد دورية للشرطة الإسرائيلية عليه بالقرب من عيادة صندوق المرضى العام "كلاليت".

ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان أن دورية للشرطة كانت تقوم بمطاردة بوليسية لسيارة في قلنسوة انتهت بحادث طرق، فيما أطلقت الشرطة النار نحو السيارة وأصابت الشاب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من القلق والاستياء جراء ما حدث في المنطقة.

بودكاست عرب 48

#إطلاق نار
#مطاردة بوليسية
#قلنسوة

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة

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