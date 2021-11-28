أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة قلنسوة، صباح اليوم الأحد.

وفي التفاصيل، تعرض شاب وهو داخل سيارته لإصابة بعيارات نارية أطلقها أفراد دورية للشرطة الإسرائيلية عليه بالقرب من عيادة صندوق المرضى العام "كلاليت".

مطاردة بوليسية تنتهي بإصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار بقلنسوة pic.twitter.com/1Y9PMVrL9C — موقع عرب 48 (@arab48website) November 28, 2021

ونقل المصاب إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا لتلقي العلاج.

وأفاد شهود عيان أن دورية للشرطة كانت تقوم بمطاردة بوليسية لسيارة في قلنسوة انتهت بحادث طرق، فيما أطلقت الشرطة النار نحو السيارة وأصابت الشاب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من القلق والاستياء جراء ما حدث في المنطقة.