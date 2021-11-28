"بالشوارع والبيوت... النساء عم بتموت": تظاهرة في حيفا ضدّ قتل النساء

شارك مساء اليوم الأحد، محتجّون في تظاهرة مناهضة للعنف ضد المرأة في الحيّ الألماني في حيفا، ورافضة للصمت على قتل النساء والعنف الممارَس بحقّهنّ.

ورفع المشاركون صورا لضحايا القتل من النساء وشعارات منددة بالعنف ضدهنّ، من بينها؛ "لن نهدأ من بعد اليوم"، و"كرامة، حرية، عدالة اجتماعية"، و"بالشوارع والبيوت... النساء عم بتموت"، فيما تعرّض عناصر من الشرطة للمحتجّين، محاولين منعَ سير المتظاهرين في الجادة الألمانية.

وقالت مديرة جمعيّة "كيان - تنظيم نسويّ"، رفاه عنبتاوي، في تصريحات لـ"عرب 48": "نحن في خضمّ برامج ونشاطات حملة ’16 يوما (لمناهضة العنف ضد المرأة)’ التي انطلقت في الخامس والعشرين من هذا الشهر، والتي بدأت بالمسيرات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية في ثمانية مناطق عربية بما فيها مدينة حيفا".

وأضافت عنبتاوي: "نحن كمؤسسة نسوية نرى أنفسنا كجزء من أي مبادرة ومن أي برنامج يهدف للنضال ضدّ القتل والعنف ضد النساء، وهذه المبادرة مدعومة من عدة جهات ومؤسسات وناشطين وناشطات، ونرحب بهذه المبادرة وبأيّ مبادرات أخرى تسعى للهدف ذاته، وندعو المجتمع للاضطلاع بمسؤوليته في دعم هذا الحراك، وأن يبادر إلى برامج أخرى بهدف مناهضة العنف".

أطفال شاركوا في التظاهرة ("عرب 48")

وقال الناشط ثائر تيتي من البعنة: "انطلقت من واجبي الوطني والأخلاقي والإنساني للمشاركة في هذه المظاهرة ضد قتل النساء اللواتي يشكلن نصف المجتمع وهنّ الشريك الحقيقي للرجل في بناء المجتمع، وأشعر بالخجل والعار كونني رجل وأرى رجلا آخر يقتل امرأة، منطلِقا من مفاهيم ’جاهلية’ تحقّر من شأن المرأة، وأدعو من هنا إلى تحقيق المساواة التامّة بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع سويّ تسوده المحبة والطمأنينة".

من جانبها، ذكرت الناشطة نزار هواري قائلة: "نساؤنا يُقتلن لكونهن نساء فقط، نتيجة تغوّل الفكر والتسلّط الذكوري على النساء، صوت النساء الذي يُسمع هنا، هو الصوت ذاته الذي ظلّ لسنين طويلة يصدح بالحق لإنهاء معاناة المرأة".

وأضافت هواري: "منذ بداية العام وإلى اليوم قُتلت 15 امرأة بدم بارد، ونحن هنا لنسقط المنظومة الذكورية التي تتحكم بمفاصل المجتمع العربي الفلسطيني وتتجاهل قتل النساء، وتصمت أمام هذه المأساة".

في السياق، ذكر وسام علي صالح من حيفا، وهو أحد المشاركين في المظاهرة: "العنف في مجتمعنا العربي لم يعُد يحتمَل، وبخاصة العنف ضد النساء، أنا أتيت إلى هنا ليس كرجل يقف ضد تعنيف النساء وحسب، بل كداعِ لإحلال الأمن والسلام في مجتمعنا ليعيش أبناؤنا بطمأنينة، وهذه المظاهرة اليوم، تأتي في سياق عمل طويل لإنهاء ظاهرة العنف، ولن تتوقف حتى نصل إلى النتيجة المرجوّة بإنهاء ظاهرة العنف بشكل نهائيّ".