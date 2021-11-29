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الإفراج عن الأسير موسى عبد الحميد حسونة من اللد الأربعاء

تاريخ النشر: 29/11/2021 - 11:07

الإفراج عن الأسير موسى عبد الحميد حسونة من اللد الأربعاء
وقفة إسناد للأسرى والمعتقلين (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قررت المحكمة المركزية في اللد صباح اليوم، الإثنين، إطلاق سراح الشاب موسى عبد الحميد حسونة من اللد بعد اعتقاله منذ أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو الماضي.

وحسب المعلومات الواردة، فإنه سيتم الإفراج عن حسونة بعد غد، الأربعاء، بعد إتمام الإجراءات الفنية وإزالة السوار الإلكتروني.

واعتقل حسونة بعد أيام من الهبة الشعبية، وبقي رهن الاعتقال والتحقيق عدة شهور دون أن تعلن الشرطة ماهية وخلفية الاعتقال كغيره ضمن الحملة التي استهدفت مئات الشبان العرب في مناطق الـ48.

ومما يذكر أن قريبه الشهيد موسى مالك حسونة ارتقى متأثرا بإصابته برصاص مستوطن خلال الاحتجاجات التي شهدتها اللد في هبة الكرامة.

بودكاست عرب 48

#موسى حسونة
#اللد
#هبة الكرامة
#الهبة الشعبية

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