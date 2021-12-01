المنتخب المغربيّ يفوز على الفلسطينيّ برباعيّة في كأس العرب

فاز المنتخب المغربي لكرة القدم، على نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف دون ردّ، اليوم الأربعاء، على استاد "الجنوب"، في أولى مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العرب المُقامَة في العاصمة القطرية الدوحة.

وفرض منتخب "أسود الأطلس" سيطرته مباشرة بعد صافرة البداية، ونجح في أخذ الأسبقية بهدف حمل توقيع المدافع محمد النهيري في الدقيقة 31.

وأكد لاعب الوسط عبد الإله الحافيظي تفوق المنتخب المغربيّ في الشوط الثاني، وتمكّن من تسجيل هدفين متتاليين في الدقائق 56، 64.

واختتم بدر بانون الرباعية من علامة الجزاء عند الدقيقة 87.

وتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط في انتظار نتيجة لقاء المنتخب السعودي بنظيره الأردني، مساء اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، فاز منتخب مصر على منتخب لبنان بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الافتتاحية لدور المجموعات بالبطولة.

كما حقق منتخب الجزائر الفوز على نظيره، منتخب السودان بأربعة أهداف نظيفة ضمن أحداث الجولة ذاتها.

وكانت الدورة العاشرة من بطولة كأس العرب، قد افتُتحت أمس الثلاثاء، على استاد البيت في العاصمة الدوحة، بعد تسع سنوات من التوقف.