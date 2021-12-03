مصرع 3 أشخاص في حادث طرق غرب رام الله

لقي 3 أشخاص مصارعهم متأثرين بجروحهم الخطيرة في حادث طرق على الشارع الموصل بين قريتي عابود وشقبا غرب رام الله، اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات الواردة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين مركبة إسرائيلية وأخرى فلسطينية.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:34 حول حادث طرق على شارع 465 في مفترق ’عوفريم’، وأقرت الطواقم الطبية مصرع 3 مصابين متأثرين بجروحهم الخطيرة، فيما وصفت حالة 3 آخرين بالخطيرة بينهم امرأة (34 عاما) عانت جروحا في منطقة الرأس ورجل (30 عاما) وطفلة (9 سنوات)".

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "بيلنسون" و"تل هشومير" لاستكمال العلاج.

هذا، ولم تعرف هوية ضحايا الحادث بعد.