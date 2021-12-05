مستشار الأمن القومي الإماراتي يزور طهران بدعوة رسمية

يزور مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، يوم غد الإثنين، العاصمة الإيرانية طهران، بدعوة رسمية من الجانب الإيراني، وفق ما أوردت وكالة أنباء إيرانية رسمية.

ونقلت وكالة أنباء إرنا (رسمية) عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قولها إن الشيخ طحنون بن زايد يصل غدا إلى طهران بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني، ممثل المرشد الأعلى وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضافت أن طحنون سيلتقي نظيره الإيراني شمخاني إلى جانب مسؤولين كبار.

وأوضحت أن تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر التطورات الإقليمية هو أحد أهداف زيارة بن زايد إلى طهران.