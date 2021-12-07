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إصابة شاب في جريمة إطلاق نار باللد

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 07:51

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار باللد
من اللد، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، صباح اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، تعرض نجل شخصية معروفة في اللد لإصابة بعيارات نارية أطلقها نحوه جان مجهول في حي شنّير، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له في المكان ونُقل على إثرها إلى مستشفى "أساف هروفيه" لاستكمال العلاج. ووفقا لمصادر طبية، في وقت لاحق، تراوحت إصابة الشاب بين المتوسطة والطفيفة.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة والبينات، ولم يُبلغ عن الخلفية واعتقال مشتبه أو أكثر.

بودكاست عرب 48

#اللد
#العنف والجريمة
#إطلاق نار

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