إصابتان خطيرتان في جريمة إطلاق نار باللد

أصيب شخصان، في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بمدينة اللد، قبل ظهر اليوم الثلاثاء.

وهذه جريمة إطلاق النار الثانية في اللد، اليوم، إذا سبق وأن أصيب شاب بعيارات نارية في حي شنير بالمدينة، صباحا.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا في مركز 101، الساعة 11:32، عن إصابتين في شارع 'سطروما' باللد. وقدم مسعفون ومضمدون من المركز العلاجات الأولية لمصابين، في الثلاثينيات من العمر، يعانيان إصابات خطيرة. وجرى نقلهما إلى مستشفى 'شمير أساف هروفيه' لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، إثر تلقيها بلاغا عن إطلاق النار على سيارة في اللد، وذكرت أنه أصيب خلاله رجلين لم تُعرف هويتهما بعد.

وأشارت إلى أن أفراد الشرطة يجرون أعمال بحث وتمشيط بعد وقوع الجريمة، إلى جانب جمع البينات والأدلة من المكان لمعرفة الخلفية والظروف. ولم تُبلغ عن اعتقال مشتبهين.