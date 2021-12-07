اعتقال ثلاثة شبان من جسر الزرقاء بزعم إطلاق النار على دورية شرطة

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الثلاثاء، ثلاثة شبان من بلدة جسر الزرقاء الساحلية، بزعم إطلاق النار على دورية شرطة وحيازة سلاح بصورة "غير قانونية".

وادعت الشرطة، في بيان صدر عنها، أنها خلال النشاط الليلي للمباحث التابعة لمركز الشرطة في جسر الزرقاء، رصد عناصر الشرطة ثلاثة مشتبه بهم أحدهم مسلح.

وأضافت في بيان صدر عنها أنه "أثناء محاولة القبض على المشتبهين بهم، بدأ أحدهم بإطلاق النار على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق النار عليه".

وأوضحت أنه "لم تقع إصابات نتيجة إطلاق النار".

وتابعت أن "عمليات البحث عن المشتبه بهم أسفرت عن اعتقال الشبان الثلاثة، وكان بحوزة أحدهم سلاح من طراز ‘كارلو‘".

وقالت إن الشبان الثلاثة من سكان جسر الزرقاء وهم في العشرينات من أعمارعم، واقتيدوا للتحقيق في مركز الشرطة في البلدة.

وأكدت أنها تعتزم عرضهم يوم الأربعاء، على المحكمة في الخضيرة للنظر بتمديد اعتقالهم.