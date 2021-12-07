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"رويترز": وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسورية

تاريخ النشر: 07/12/2021 - 20:29

"رويترز": وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسورية
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فرضت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران وسورية، بحسب أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء اليوم، الثلاثاء.

ووفقا لموقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، تم فرض عقوبات جديدة على 15 فردا وأربعة كيانات في إيران وسورية وأوغندا.

وتستهدف العقوبات القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب الإيرانية وقائد قوات التعبئة الإيرانية (الباسيج)، غلام رضا سليماني، بالإضافة إلى آخرين.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، فرض عقوبات "تستهدف 8 من قادة الباسيج، والشرطة الإيرانية بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019".

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