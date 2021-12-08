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اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 12:56

اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة
من مداهمة منازل المشتبه بهم في الناصرة (تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة اليوم، الأربعاء، 9 مشتبهين من الناصرة في أعقاب نشر شريط فيديو مصور جرى خلاله التهديد بالانتقام لمقتل الشاب إيهاب سعدي في المدينة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإن "الحديث يدور حول الاستعانة بفيديو قديم ومصدره من الضفة".

وداهمت الشرطة منازل المشتبه بهم وقامت بأعمال تفتيش، إذ جرى ضبط مبلغ نقدي قدره 400 ألف شيكل ومسدس.

ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق في الشبخات المنسوبة إليهم.

هذا، ومما يذكر أن سعدي (40 عاما) قُتل في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في حي الدبس بمدينة الناصرة، يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، فيما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبهين اثنين على خلفية الجريمة.

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#الناصرة
#إيهاب سعدي
#جرائم القتل
#العنف والجريمة

اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

اعتقال 9 مشتبهين على خلفية التهديد بالانتقام لمقتل شاب بالناصرة

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