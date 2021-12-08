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القدس: مصرع عامل علق تحت مصعد في بيت حنينا

تاريخ النشر: 08/12/2021 - 19:33

القدس: مصرع عامل علق تحت مصعد في بيت حنينا
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي عامل في الخمسينات من عمره، مصرعه، مساء اليوم، الأربعاء، بعد أن علق تحت مصعد خارجي لإحدى البنايات السكنية في بلدة بينت حنينا في مدينة القدس المحتلة.

وبحسب التفاصيل الأولية فإن مصعدا سقط على عامل تقني خلال تنفيذه أعمال صيانة لعطل فني في مصعد خارجي لبناية سكنية في شارع "خلة مشعل" في بيت حنينا.

وأفادت الطواقم الطبية بأنها أجرت عملية إنعاش لشخص بحالة حرجة من جراء إصابته خلال عمله في تصليح مصعد إحدى البنايات السكنية في بيت حنينا.

ونقلت الطواقم المصاب إلى مستشفى "هداسا هار هتسوفيم"، ليتم الإعلان عن وفاته متأثرا بجراحه.

ووصلت طواقم الإنقاذ إلى المكان في محاولة لتخليص العامل الذي علق تحت المصعد.

ولا تزال أعداد العمال العرب في مجال البناء تطغى على قائمة ضحايا حوادث العمل في البلاد، في إشارة واضحة إلى أن العمال والمقاولين العرب وبتجاهل من الدولة ومؤسساتها، لا يأبهون بأنظمة السلامة، ولا يعيرون وسائل الأمان أي اهتمام.

وبلغ عدد ضحايا حوادث العمل منذ مطلع العام ولغاية يوم الإثنين الماضي، 64 ضحية أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب، من مناطق الـ48 والضفة.

بودكاست عرب 48

#بينت حنينا
#القدس
#حوادث عمل

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