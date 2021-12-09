إصابة شاب في جريمة طعن بالرملة

أصيب شاب، في الثلاثينيات من العمر، بجروح إثر تعرضه لجريمة طعن بآلة حادة في أحد أحياء مدينة الرملة، صباح اليوم الخميس.

وأفاد مصدر محلي أن شابا طعن آخر بسكين ما أسفر عن إصابته بجروح وصفت بأنها متوسطة، على خلفية خلاف سابق بين المعتدي والضحية.

وأضاف أنه جرى نقل المصاب بسيارة الإسعاف المكثف، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بعد أن قدم له طاقم طبي العلاجات الأولية في المكان.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة الطعن، وباشرت بجمع الأدلة والبينات من المكان، ولم يُبّلغ عن اعتقال المشتبه به لغاية الآن.