جنين: الجامعة العربيّة الأميركيّة تقرّر فصل جميع الضالعين بجريمة قتل الطالب خليلية 

قرّرت الجامعة العربيّة الأميركيّة في جنين، اليوم الخميس، فصل جميع الطلبة "الذين لهم علاقة" بجريمة قتل الطالب مهران خليلية، "فصلا نهائيا".

جاء ذلك وفق بيان نشرته الجامعة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، قالت فيه إنه "سيتمّ تعميم الأسماء (الطلبة الضالعين بالجريمة) على كافة الجامعات الفلسطينية، تطبيقا لقرار مجلس التعليم العالي".

وفي الرابع من الشهر الجاري، قُتل خليلية (21 عاما) وهو من بلدة جبع قضاء جنين وأصيب آخرون، جرّاء شجار اندلع في محيط الجامعة.

وأفاد بيان الجامعة بأنّها قرّرت "تشديد الإجراءات الأمنية داخل حرم الجامعة، ولن يُسمح للزوار دخولها، وعلى الطالب إبراز الهوية الجامعية عند الدخول للجامعة، وسيتمّ تأمين محيط الجامعة من قبل الأجهزة الأمنية المختصة".

وأوضح أنه سيتمّ "تجميد كافة الأطر الطلابية، وعدم القيام بأية أنشطة داخل الحرم الجامعي حتى إشعار آخر".

وقالت الجامعة إن الإدارة "تعمل على توفير كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلبة من أجل استئناف الدوام الوجاهي في الجامعة، وسيتم الإعلان عن آلية الدوام أولا بأول، والإجراءات المتبعة لذلك".

ولفت البيان إلى أن "دوام الإداريين في الجامعة، يبدأ من صباح الأحد القادم الموافق 12/12/2021 واستئناف التدريب العملي، ابتداء من السبت القادم الموافق 11/12/2021".

كما أشار إلى "التأكيد على إبقاء المركز الطبي مفتوحا داخل الحرم الجامعي، طيلة أيام الأسبوع، وخلال ساعات الدوام... وتواجد سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني داخل حرم الجامعة، طيلة أيام الأسبوع، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء".

وثمّنت الجامعة في بيانها "الجهود التي تبذل من أجل الوطن وسلامة المواطن والحفاظ على المسيرة التعليمية، مع التأكيد أن الجامعة حريصة كل الحرص على طلبتها وتقف إلى جانب أهل المغدور في إحقاق الحق".