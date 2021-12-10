إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال في بيتا

أصيب شاب، في العشرينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة بنيران الاحتلال إثر مواجهات نشبت بين فلسطينيين وقوات الجيش في جبل صبيح ببلدة بيتا، جنوب نابلس، اليوم الجمعة.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن "الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة".

وأحيل الشاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

يشار إلى أن مواجهات عنيفة تدور بين المواطنين وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "غفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح في بلدة بيتا.

وفي كفر قدوم، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وانطلقت المسيرة هذا الأسبوع إحياء للذكرى السابعة لاستشهاد زياد أبو عين، والذكرى الـ34 لانتفاضة الحجارة.

وذكر الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، أن "مواجهات عنيفة وقعت بين الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، فيما رد الجنود بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق".