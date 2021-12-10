شهيد برصاص الاحتلال في بيتا

استشهد شاب (31 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في جبل صبيح ببلدة بيتا، جنوبي نابلس، مساء اليوم الجمعة.

جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، نشرته عبر صفحتها في "فيسبوك"، قالت فيه: "استشهاد مواطن أصيب بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس في بلدة بيتا".

والشهيد هو الشاب جميل جمال أبو عيّاش، واستشهد في مشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.

وكان مدير الإسعاف والطوارئ بجمعية "الهلال الأحمر" في نابلس، أحمد جبريل، قد أفاد في تصريح صحافي بوقت سابق اليوم، بأن "الشاب أصيب بالرصاص الحي في منطقة الرأس، ووصفت إصابته بالخطيرة"، ليُعلَن عن استشهاده لاحقا.

الشهيد أبو عياش

وأصيب، اليوم 11 شخصا برصاص جيش الاحتلال، خلال مواجهات في مناطق عدة شمال الضفة الغربية المحتلة، تنديدا بالاستيطان.

وأفاد جبريل، بأن طواقم الهلال الأحمر تعاملت مع 4 إصابات بالرصاص المطاطي، و52 بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، و11 بسبب السقوط، خلال المواجهات عند "جبل صبيح".

ولفت إلى أن جيش الاحتلال أغلق الطرق في محيط "جبل صبيح"، ما أعاق عمل طواقم الإسعاف وتم السير بالإصابات مسافة كيلومتر واحد لأقرب سيارة إسعاف.

وتشهد بلدة "بيتا" منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة تقع في جبل صَبيح.

جانب من المواجهات في بيتا (أ ب أ)

وفي سياق متصل، أفاد منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد اشتيوي، في بيان صحافي بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وشبان فلسطينيين في قرية كفر قدوم شرقي قلقيلية، خلال المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وأضاف اشتيوي أن الشبان تصدوا للجيش بالحجارة، فيما رد الجنود عليهم بإطلاق وابل كثيف من الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المطاطي، وعشرات بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.