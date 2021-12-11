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مسؤول أميركي: "التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا لكن الوقت ينفد"

تاريخ النشر: 11/12/2021 - 22:57

مسؤول أميركي: "التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكنًا لكن الوقت ينفد"
الوفد الإيراني في مفاوضات فيينا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

قال مسؤول كبير بالخارجية الأميركية، مساء السبت، إن "الدول الأوروبية اتفقت على أنّ التوصل لاتفاق مع إيران لا يزال ممكناً لكن الوقت ينفد"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق من السبت، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أوروبي، قوله إن تقدما حاصلا في مسار المفاوضات على أساس ما تم التوصل إليه في حزيران/ يونيو الماضي خلال الجولة السادسة.

وقال المسؤول إن المحادثات الرامية لإنقاذ اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015، "تمضي قدما"، مضيفا أن "قضايا كبرى عديدة ما زالت مفتوحة من أجل التوصل إلى اتفاق على نص نهائي".

وحول موقف الاتحاد الأوروبي الذي يرأس المحادثات، من موقف فريق التفاوض الإيراني الجديد، قال المسؤول "انطباعي هو أننا نتقدم ببساطة على النحو المنطقي تماما للتفاوض".

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#الملف النووي الإيراني
#مسؤول كبير بالخارجية الأميركية
#الدول الأوروبية

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