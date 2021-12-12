مصرع مسن في حادث طرق وسط البلاد

لقي مسن (67 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع 411 قرب بلدة "مزكيريت باتيا"، وسط البلاد، اليوم الأحد.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنة وسيارة خصوصية، ما أسفر عن مصرع سائق الأخيرة متأثرا بجروحه.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان بعد تلقي بلاغ حول الحادث، وقدم العلاجات الأولية لامرأة كانت برفقة الضحية إذ عانت جروحا متوسطة، بالإضافة إلى مصابين آخرين إثر انقلاب الشاحنة وهما بحالة طفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في حيثيات وقوع الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 348 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم.