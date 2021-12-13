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مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 07:05

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق
من مكان الحادث، اليوم (تصوير طواقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي سائق الشاحنة ذياب الوليدي (55 عاما) من قرية شقيب السلام مصرعه في حادث طرق وقع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الإثنين.

المرحوم ذياب الوليدي

وجاء في التفاصيل أن سائق شاحنة، يبلغ 55 عاما، لقي مصرعه إثر تعرضه لإصابة حرجة في حادث طرق على شارع 211، جنوبي البلاد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن مركز الاستعلامات 101 تلقى بلاغا، الساعة 4:18، عن شاحنة اصطدمت بجدار إسمنتي في شارع 211 بمحاذاة مفرق 'حوريف'، وأجرت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان فحوصات لسائق الشاحنة (55 عاما) وكان عالقا داخل السيارة دون علامات حياة، وأعلنت عن وفاته على الفور. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 348 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس.

بودكاست عرب 48

#النقب
#سيارات
#شاحنات
#حوادث الطرق
#ذياب الوليدي
#شقيب السلام

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

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