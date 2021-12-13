  2. فلسطينيات
  3. أخبار

نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 06:33

نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح
الشهيد الكيال
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

استشهد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما) وأصيب اثنان آخران، بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، خلال اشتباك مسلح في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين في مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، باستشهاد الشاب الكيال، من جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفا أن شابين آخرين أصيبا جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الكيال استشهد إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات كبيرة من وحدة "مستعربين" تابعة لحرس الحدود حي راس العين بهدف اعتقال شاب تصفه بأنه "مطلوب"، فاندلع اشتباك مسلح بين قوة الاحتلال وشبان، أسفر عن إصابة شاب بجراح خطرة في الجزء العلوي من جسده برصاص الاحتلال، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب "المطلوب" بعد اقتحام بيته. كما ادعى الاحتلال أنه عثر بحوزته على بندقية من طراز "كارلو". وأثناء انسحاب القوة الإسرائيلية دارت مواجهات بينها وبين شبان في الحي، ما أسفر عن استشهاد الكيال ودهس الشابين.

وأفادت مصادر محلية بأن حركة فتح في نابلس دعت لإضراب شامل اليوم الإثنين حدادا على الشهيد جميل كيال.

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#نابلس
#الشهيد جميل محمد الكيال
#جيش الاحتلال الإسرائيلي

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة إعادة الإعمار"
"وفد هندسي مصري يصل غزة لمتابعة إعادة الإعمار"

2021-12-12

الاحتلال يثبّت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير أبو هواش
الاحتلال يثبّت أمر الاعتقال الإداريّ بحقّ الأسير أبو هواش

2021-12-12

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ
لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

2021-12-12

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

2021-12-12
قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

2021-12-12
كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

2021-12-12
تقديرات: جرعة رابعة من لقاح كورونا حتى شباط/فبراير المقبل

تقديرات: جرعة رابعة من لقاح كورونا حتى شباط/فبراير المقبل

2021-12-12
الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

الحكومة الإسرائيلية تقرر رفع الحراسة عن عائلة نتنياهو

2021-12-12