نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

استشهد الشاب جميل محمد الكيال (31 عاما) وأصيب اثنان آخران، بعد منتصف ليل الأحد - الإثنين، خلال اشتباك مسلح في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة رأس العين في مدينة نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، باستشهاد الشاب الكيال، من جراء إصابته بالرصاص الحي في رأسه، مضيفا أن شابين آخرين أصيبا جراء دهسهما من قبل جيب عسكري إسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمير الحاج من منطقة رأس العين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أن الكيال استشهد إثر اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات كبيرة من وحدة "مستعربين" تابعة لحرس الحدود حي راس العين بهدف اعتقال شاب تصفه بأنه "مطلوب"، فاندلع اشتباك مسلح بين قوة الاحتلال وشبان، أسفر عن إصابة شاب بجراح خطرة في الجزء العلوي من جسده برصاص الاحتلال، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب "المطلوب" بعد اقتحام بيته. كما ادعى الاحتلال أنه عثر بحوزته على بندقية من طراز "كارلو". وأثناء انسحاب القوة الإسرائيلية دارت مواجهات بينها وبين شبان في الحي، ما أسفر عن استشهاد الكيال ودهس الشابين.

وأفادت مصادر محلية بأن حركة فتح في نابلس دعت لإضراب شامل اليوم الإثنين حدادا على الشهيد جميل كيال.