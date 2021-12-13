  2. محليات
  3. أخبار محلية

يافة الناصرة: مصرع شخصين في حادث طرق

تاريخ النشر: 13/12/2021 - 22:20

يافة الناصرة: مصرع شخصين في حادث طرق
من المكان
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

لقي خالد عدنان حصري (28 عاما) ومنذر طويل (53 عاما) مصرعهما، مساء الإثنين، في حادث طرق مروع وقع بالقرب من يافة الناصرة.

وأفادت الطواقم بأن الحادث وقع من جراء اصطدام مركبة خاصة بعامود على شارع رقم 75 بالقرب من يافة الناصرة في الاتجاه القادم من "مغدال هعيمك".

وذكرت أن المصابين أصيبا بجراح بالغة الخطورة، فقدا على إثرها الوعي، وعلقا داخل المركبة دون علامات الحياة.

وأعلنت الطواقم الطبية إقرار وفاة المصابين في الموقع.

وقالت طواقم الإنقاذ أنها تلقت بلاغا عن حادث طرق تخلله أشخاصا عالقين على شارع رقم 75 في منطقة المجلس المحلي يافة الناصرة، بالقرب من "مغدال هعيمك".

منذر طويل وعدنان حصري

وأضافت، في بيان، أنه "عند وصول رجال الإطفاء من محطة نوف الجليل إلى مكان الحادث، رصدت الطواقم حادثًا خطيرًا للغاية حيث علق اثنان داخل السيارة".

وتابعت أنه "بعد عمليات الإنقاذ المعقدة من داخل المركبة المحطمة، تم إخراج الشخصين اللذان علقا ونقلا إلى الرعاية الطبية، وأقرت الطواقم الطبية وفاتهما".

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 348 شخصا بينهم 103 مواطنين من المجتمع العربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على شوارع البلاد، منذ مطلع العام 2021 ولغاية الأحد 12 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

بودكاست عرب 48

#يافة الناصرة
#حادث طرق

يافة الناصرة: مصرع شخصين في حادث طرق

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حيفا: اجتماع تضامني مع عروة سويطات
حيفا: اجتماع تضامني مع عروة سويطات

2021-12-13

"كيان": اختتام أسبوعين من الفعاليّات لمناهضة العنف ضدّ النساء
"كيان": اختتام أسبوعين من الفعاليّات لمناهضة العنف ضدّ النساء

2021-12-13

التجمّع يهنئ بتحرير الشيخ صلاح ويدعو للتمسك بالثوابت الوطنية
التجمّع يهنئ بتحرير الشيخ صلاح ويدعو للتمسك بالثوابت الوطنية

2021-12-13

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة ومنخفض جوي الثلاثاء

2021-12-12
لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر

لبنان: 3 قتلى على الأقل إثر "إشكال" خلال تشييع أحد ضحايا انفجار مخيم البرج الشماليّ

2021-12-12
قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

قتيلٌ في جريمة إطلاق نار بحيفا

2021-12-12
كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

كتاب: إدارة ترامب التقت فلسطينيين سرا بعد مقاطعة السلطة لها

2021-12-12
الصحة الإسرائيلية: بريطانيا والدنمارك دول حمراء.. لا يمكن منع تفشي

الصحة الإسرائيلية: بريطانيا والدنمارك دول حمراء.. لا يمكن منع تفشي "أوميكرون"

2021-12-12